Лохматая Дроздова вцепилась в получающего депутатскую зарплату Певцова

Актер Дмитрий Певцов сделал признание.

С недавних пор актер сериала "Бандитский Петербург 2: Адвокат" и фильма "Львиная доля" Дмитрий Певцов является депутатом. Артист избирался в Государственную думу как самовыдвиженец. В личном микроблоге Певцов сообщил, что актерскую деятельность оставлять не собирается. Знаменитость планирует работать на два фронта – совмещать политику и съемки.

По словам Дмитрия, сейчас он задействован в новом проекте, детали которого вынужден держать в секрете. Вместе с актером снимается его супруга – Ольга Дроздова. Певцов подчеркнул, что российское законодательство разрешает ему совмещать депутатский труд с преподаванием, научной и творческой деятельностью.

Звезда "Бандитского Петербурга" показала фото со съемок тайного проекта. На снимке Дроздова вцепилась Певцову в подбородок. Вид у Дмитрия обескураженный.

В комментариях к публикации некоторые пользователи Сети выразили опасение, что из-за съемок в кино от Певцова как от депутата не будет толку. Дескать, он не сможет уделять достаточно внимания своей новой работе. Кто-то из подписчиков с завистью отметил, что Певцов хорошо устроился – теперь актер получает депутатскую зарплату в 400 тысяч рублей.

Подписчики также обсудили внешность Ольги Дроздовой. Интернет-обитатели уверены, что актриса подражает Галине Волчек. "Всегда лохматая 😢", "Парик🤷‍♀️. Ольга давно косит под Галину Волчек", – рассуждают пользователи Сети.