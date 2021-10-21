"Затянувшийся бессмысленный конфликт": актер "Сватов" объяснил свое отсутствие в новом сезоне

Денис Шепотинник рассказал, почему не появится в седьмой части сериала "Сваты". В лете молодой артист исполнял роль Кирилла Арсентьева.
По словам Дениса, в 2013 году, когда съемки заключительного сезона ситкома только планировались, его персонаж был в сценарии. Возможность появиться в новых сериях "Сватов" Дениса очень радовала. Артисту нравилось работать в ленте, быть частью замечательного коллектива. Кроме того, как заметил Шепотинник, "Сваты" – культовый проект. Присоединиться к шоу – подарок судьбы.
Приступить к работе над седьмой частью картины творческий коллектив смог только в минувшем 2020 году. Свет финальные эпизоды "Сватов" увидят только этой осенью.
Артист отметил, что не смог сняться в новых эпизодах по обстоятельствам от него независящим. "Затянувшийся бессмысленный военный конфликт, а потом и всеми "любимый" COVID-19", – отметил артист.
К ситуации Денис старается относиться спокойно и разумно. Артист уверен, что новый сезон сериала будет замечательным.
Как писали "Дни.ру", ранее в Сети появился первый трейлер новой части ситкома. Кадры из свежих эпизодов опубликовал украинский телеканал "1+1".
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