Злющий Пореченков врезал попутчику в автобусе

Артист учинил драку в общественном транспорте. Михаил Пореченков вспылил не на шутку.

Звезда театра и кино Михаил Пореченков затеял взбучку, когда отправился на гастроли в Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом анонимный источник сообщил URA.RU. По данным инсайдера, артист повздорил с попутчиком в московском аэропорту. Инцидент произошел во время поездки в перронном автобусе, который транспортировал улетающих на борт самолета.

Согласно имеющимся сведениям, актер поругался с одним из попутчиков, который собрался в Ноябрьск. Сначала они обменялись колкостями на словах, а затем Михаил Пореченков так разозлился, что применил физическую силу и пустил в ход кулаки. Свидетели вовремя разняли драчунов, поэтому обошлось без вмешательства врачей и полиции. Причина конфликта осталась неразглашенной.

Журналисты связались с организатором выступлений актера на Ямале Марией Славиной. Женщина не подтвердила информацию о том, что Михаил Пореченков вступил в драку. При этом официальные представители артиста не вышли на связь, чтобы прокомментировать данные о нашумевшей стычке.

Известно, что сейчас актер гастролирует на севере Западной Сибири вместе с Юрием Башметом. Мужчины представляют программу "Облако в штанах". Михаил Пореченков читает произведения Владимира Маяковского под красивую музыку.