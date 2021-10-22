Вернувшийся в Россию Серебряков стал жертвой собственной самонадеянности

Съемки картины режиссера и актрисы Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео" подошли к концу. Фильм – остросюжетная драма, повествующая об одаренном докторе, ставшем жертвой собственной самонадеянности.
Главную роль в картине исполнил вернувшийся не так давно в Россию из Канады актер Алексей Серебряков. Снимали ленту "Единица Монтевидео" семь месяцев в Москве и Московской области.
В центре сюжета фильма Татьяны Лютаевой доктор, переживший ряд трагических событий. У героя умирает жена и на фоне стресса он лишается возможности говорить. Далее тюрьма, конфликт с дочерью и ее попытка свести счеты с жизнью. Персонажу необходимо найти силы, чтобы вернуться в колею. Он должен спасти себя, наследницу и внучку.
По словам создателей, фильм "Единица Монтевидео" – это притча о принятии и повиновении судьбе. Картина исследует вопрос искупления вины, возможность которой всегда выпадает человеку.
Герой Серебрякова безропотно несет наказание за ошибку прошлого, но даже оказавшись за решеткой он не может перестать упрекать себя за содеянное. Испытываемый судьбой медик, шаг за шагом исправляя собственные ошибки, избавляется от груза виновности.
В картине также снялись Ксения Раппопорт, Агния Дитковските, Артур Смольянинов, Александр Феклистов и другие. Премьера ленты "Единица Монтевидео" состоится в онлайн-кинотеатре KION в 2022 году.
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