Во всей красе: Ефремов без штанов потряс хозяйством перед Акиньшиной

Премьера "Полета" состоялась 25 января. Сериал рассказывает о шести служащих офиса, которые, не попав на самолет, спасаются от гибели. Узнав об авиакатастрофе, герои переосмысливают все в своей жизни. Персонажи приходят к выводу, что судьба дала им второй шанс.
В первом эпизоде сериала "Полет" действие сконцентрировано вокруг героини актрисы Оксаны Акиньшиной. Женщина хочет бросить супруга. Семейная жизнь разочаровала ее.
Также зрителям показали сцену секса между персонажами Оксаны Акиньшиной и Никиты Ефремова. Последний, к слову, предстает перед зрителями обнаженным ниже пояса. Вид трясущего гениталиями актера у некоторых пользователей Сети вызвал шок.
Отметим, что Никита не боится экспериментов в кадре. 32-летнему актеру доверяют сложные роли. Например, в 2020 году артист предстал перед зрителями в образе маньяка. Никита Ефремов снялся в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
Первый эпизод проекта "Полет" разделил зрителей на два лагеря. Кого-то лента зацепила с первых кадров, кому-то показалась слишком затянутой.
"Не понимаю что все так хвалят. Надеюсь дальше будет интересней, полсерии боролась с желанием выключить. Семья, гулящий муж, жена в депрессии – давно избитый нудный сюжет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмотрел вчера этот сериал, начало мне понравилось буду дальше смотреть", "Аааа, охота дальше смотреть!" – рассуждали пользователи Сети.
Как писали "Дни.ру", сериал "Полет" стал пророческим для актера Михаила Ефремова. Герой знаменитости, юрист Игорь Жабенко, страдает алкоголизмом и садится за руль в нетрезвом виде.
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