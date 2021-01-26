"Внутри я не готов": Ефремов прокомментировал отношения с возлюбленной

Сын актера Михаила Ефремова признался, что внутренние проблемы мешают ему обзавестись полноценной семьей.
32-летний артист отметил, что у них в возлюбленной открытые отношения. На вопросы о возможной свадьбе Никита Ефремов ответил честно. "Внутри я не готов", – признался он.
По словам звездного наследника, брак с актрисой Яной Гладких оказался для него травмирующим. Супруги развелись всего год спустя после свадьбы. Мария Ивакова сейчас является главной поддержкой Никиты Ефремова.
Влюбленные много путешествуют, заботятся о здоровье, исключив из жизни пагубные пристрастия. Поклонники уверены, что именно теледива вывела звездного блондина из депрессии. По словам артиста, у него были проблемы с алкоголем. Дойдя до эмоционального дна, знаменитости хватило силы воли оттолкнулся от него.
Артист отметил, что когда познакомился с Марией, она тоже развивалась духовно, и они вместе пошли дальше. Никита Ефремов добавил, что актриса помогла ему забыть о бесконечных увлечениях противоположным полом.
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