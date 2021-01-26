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Скрывшаяся за железной дверью Артемьева из

Скрывшаяся за железной дверью Артемьева из "Сватов" напугала худобой

Людмила Артемьева. Фото:Gennadii Sergeev/Russian Look /www.globallookpress.com
Свежие кадры со звездой сериала "Сваты" стали резонансными. Народ обсуждает внешний вид актрисы Людмилы Артемьевой.
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В Сети появилось видео, на котором запечатлена Заслуженная артистка России. Ролик, судя по всему, снял кто-то из поклонников звезды сериала "Сваты". Людмила Артемьева попала в объектив камеры у черного входа в театр.

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 Людмила Викторовна Артемьева

Людмила Викторовна Артемьева актриса

Актриса была в хорошем расположении духа. Артемьева буквально излучала позитив. Звезда ситкома громко поздоровалась и скрылась за железной дверью.

Между тем поклонники сериала "Сваты" обратили внимание на внешний вид Людмилы Артемьевой. Артистка показалась ну очень уж худенькой. Субтильность звезды напугала фанатов. Актрисе посоветовали набрать вес ради сохранения здоровья и красоты.

"Люсенька, хватит худеть. Уже некрасиво", – отметил интернет-пользователь.

@ludmilartemieva

Людмила Артемьева 24.01.2021 Перед спектаклем. Москва ##людмилаартемьева ##сваты ##сватылучшие

♬ оригинальный звук - Людмила Артемьева Официальная

Напомним, ранее Людмила Артемьева рассказала журналистам, что сомнительные личности ведут от ее имени страницу в "Инстаграм". Мошенники, используя фото знаменитости, собирают деньги с народа и рекламируют продукцию плохого качества. Более того, самозванцам удалось получить голубую галочку от администрации соцсети – символ верификации аккаунта. Звезда сериала "Сваты" пытается добиться блокировки страницы аферистов.

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Автор: 26 января 2021, 16:52 Источник: ТикТок ✓ Надежный источник

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