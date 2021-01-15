Сериал "Сваты" лишился еще одного актера

По слухам, от съемок в картине отказался Виталий Семенцов. Актер играл роль отца Михаила. Герой крестил наследницу семейства Буханкиных. О причинах ухода пока не сообщается.
Отметим, что поклонники ждут седьмой сезон сериала "Сваты" с 2013 года. Съемки картины были заморожены до лучших времен из-за обострения отношений между Россией и Украиной.
В 2020-м работу над ситкомом было решено возобновить. Площадку организовали на нейтральной территории – в Белоруссии. В марте того же года киношники завершили съемки всех "зимних" сцен и сделали перерыв до наступления теплых месяцев.
Планам создателей "Сватов" вернуться на площадку летом не суждено было сбыться. Из-за пандемии коронавирусной инфекции съемки седьмой части опять заморозили.
Из-за вынужденного простоя проект покинули некоторые его участники. В 2019 году из ситкома ушла Татьяна Васильева. Актриса исполняла роль родительницы Ларисы Буханкиной. Ходили слухи, что из каста сериала "Сваты" собирается выйти Людмила Артемьева, однако сама актриса эти сплетни опровергла.
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