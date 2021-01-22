"Жизнь после Асмус": Харламов рассказал о мужском счастье

В личном микроблоге Харламов рассказал историю молодого принца. Монарший отпрыск сделал предложение прекрасной девушке. Принцесса отказала герою, но тот не отчаялся.
Принц оставался одинок до конца дней своих. Наследник королей, как написал Гарик Харламов, ходил на охоту и рыбалку, отдыхал с приятелями каждый день, много пил, играл в гольф и везде разбрасывал носки. Ему никогда не приходилось опускать крышку унитаза. Монарх не сдерживал газы и отрыжку.
В свободное от развлечений время принц спал с множеством дам. "Мужская сказка", – резюмировал Харламов.
По мнению подписчиков, Гарик Харламов может сказку сделать былью. Для этого артисту достаточно никогда больше не вступать в брак.
"И сдох в гордом одиночестве (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жизнь Харлы после Асмус", "Вот иногда думаешь, а чем некоторые мужчины лучше животных...", "Посмотрите как мужички активизировались, настроение у них поднялось. Запрыгали от радости…" – отмечали комментаторы.
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