Живот остался: Узерли из "Великолепного века" показала фигуру после вторых родов

Мерьем Узерли продемонстрировала фигуру после родов. Несколько недель назад у звезды сериала "Великолепный век" появился второй ребенок.

Актриса вновь стала мамой 8 января 2021 года. Малышку назвали Лили Кои. Мерьем Узерли уже показала лицо новорожденной публике. Поклонники сериала "Великолепный век" пришли к выводу, что кроха очень похожа на звездную родительницу.

В "Сторис" личного микроблога Узерли опубликовала небольшой ролик. В кадре знаменитость красуется у зеркала с младенцем на руках. Мерьем облачена в черные брюки и белую тунику.

Подписчики артистки смогли разглядеть фигуру звезды "Великолепного века". По мнению интернет-пользователей, Мерьем Узерли не сильно поправилась за беременность. Ножки артистки остались стройными, между тем живот еще не ушел и угадывается под тканью наряда.

Как писали "Дни.ру", отцом второго ребенка актрисы турецкой теленовеллы является бизнесмен из Америки. Узерли скрывает избранника от публики. Звезда сериала "Великолепный век" и предприниматель из США еще не зарегистрировали отношения.

"Как только я почувствую, что готова – выйду замуж", - сказала Узерли журналистам. Артика подчеркнула, что мечтает о пышном бракосочетании, которое в условиях пандемии невозможно организовать.

Звезда сериала "Великолепный век" воспитывает старшую дочь Лару. Знаменитость родила первенца от турецкого бизнесмена, за которого собиралась выйти замуж. Незадолго до свадьбы Мерьем Узерли разорвала помолвку и сбежала с ребенком под сердцем в Германию.