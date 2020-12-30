Вот-вот родит: откровенные фото глубоко беременной Узерли из "Великолепного века" произвели фурор

Малыш артистки должен появиться на свет в январе 2021 года. В доме знаменитости уже все готово к приезду крохи. Мерьем Узерли на днях призналась, что переживает самое приятное время в жизни.
Звезда сериала "Великолепный век" похвасталась в личном микроблоге кадрами "беременной" фотосессии. На свежих фото артистка позирует в бордовой накидке из шифона с рюшами. Мерьем Узерли демонстрирует на камеру огромный живот. Надо заметить, что снимки получились очень чувственными. Кадры произвели фурор в Сети.
Откровенный пост звезды сериала "Великолепный век" понравился не всем поклонникам. Отмечалось, что фото будущей мамы должны быть без намека на сексуальность. Впрочем, большинство пользователей Сети поздравляли Мерьем и желали ей легких родов.
Отметим, что Узерли скрывает личность отца второго ребенка. Между тем в одном из интервью актриса проболталась, что ее избранник родом из США. Он занимается бизнесом. Звезда сериала "Великолепный век" и предприниматель познакомились в Берлине. Ради Мерьем мужчина оставил родину и уже год живет в Германии.
Мерьем Узерли рассказывала также, что ее дочь от прошлых отношений, шестилетняя Лара, не сразу приняла новость о малыше. Девочку внезапные перемены напугали, она не хотела делить маму с кем-либо еще. К счастью, этот кризис удалось преодолеть.
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