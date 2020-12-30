Вот-вот родит: откровенные фото глубоко беременной Узерли из "Великолепного века" произвели фурор

Звезда сериала "Великолепный век" опубликовала кадры свежей фотосессии. Совсем скоро у Мерьем Узерли родится вторая дочь.

Малыш артистки должен появиться на свет в январе 2021 года. В доме знаменитости уже все готово к приезду крохи. Мерьем Узерли на днях призналась, что переживает самое приятное время в жизни.

Звезда сериала "Великолепный век" похвасталась в личном микроблоге кадрами "беременной" фотосессии. На свежих фото артистка позирует в бордовой накидке из шифона с рюшами. Мерьем Узерли демонстрирует на камеру огромный живот. Надо заметить, что снимки получились очень чувственными. Кадры произвели фурор в Сети.

Откровенный пост звезды сериала "Великолепный век" понравился не всем поклонникам. Отмечалось, что фото будущей мамы должны быть без намека на сексуальность. Впрочем, большинство пользователей Сети поздравляли Мерьем и желали ей легких родов.

Отметим, что Узерли скрывает личность отца второго ребенка. Между тем в одном из интервью актриса проболталась, что ее избранник родом из США. Он занимается бизнесом. Звезда сериала "Великолепный век" и предприниматель познакомились в Берлине. Ради Мерьем мужчина оставил родину и уже год живет в Германии.

Мерьем Узерли рассказывала также, что ее дочь от прошлых отношений, шестилетняя Лара, не сразу приняла новость о малыше. Девочку внезапные перемены напугали, она не хотела делить маму с кем-либо еще. К счастью, этот кризис удалось преодолеть.