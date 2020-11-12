Свадьба звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли сорвалась из-за опасной болезни

Звезда турецкой теленовеллы Мерьем Узерли собралась под венец. Актриса сериала "Великолепный век" официально оформит отношения с возлюбленным из Америки.

Решение связать себя узами брака Узерли и ее избранник приняли достаточно давно. Артистка и ее возлюбленный планировали большое торжество, устроить которое помешал коронавирус.

Звезда сериала "Великолепный век" не хочет идти под венец в условиях распространения опасной болезни. Гости в защитных масках и перчатках – не лучшая идея.

Отметим, что в январе актриса турецкого телехита подарит жениху дочь. О беременности Мерьем Узерли сообщила в сентябре. Многие фанаты осудили актрису за то, что она вновь будет рожать вне брака. На выпады недоброжелателей звезда "Великолепного века" отреагировала спокойно. Она заявила, что говорить об одиноких матерях плохо – это большой грех.

Впрочем, сама Узерли давно в отношениях. Жених актрисы, имя которого тщательно скрывается, бизнесмен из Америки. Ради звезды кино мужчина переехал в Германию.

Отметим, у актрисы сериала "Великолепный век" есть дочь от прошлых отношений. Отцом шестилетний Лары является турецкий предприниматель Джан Атеш. Мерьем Узерли сбежала от избранника, будучи беременной. Знаменитость разорвала помолвку.

Как писали "Дни.ру", маленькая Лара новости о скором рождении сестренки приняла в штыки. Девочка не хотела делить маму с кем-то еще. Мерьем Узерли удалось убедить девочку в том, что любви в их семье с появлением младенца станет только больше.