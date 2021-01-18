Секрет раскрыт: как худеют звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу

По словам Ойя Гекче, для каждой артистки разрабатывалась собственная система питания. Специалист обращал внимание на состояние здоровья и индивидуальные особенности организма. Между тем в меню всех клиенток диетолога входил булгур – пшеница, обработанная кипятком, высушенная и раздробленная. Эта крупа хорошо сочетается овощами и дарит чувство сытости.
Ойя Гекче подчеркнула, что звезды турецких сериалов не делают ставку только на спорт. Артистки внимательно следят за питанием, не отказываясь при этом от жиров и углеводов. Диетолог также отметил полезные свойства овсянки, которую часто недооценивают.
В одном из интервью актриса Фахрие Эвджен, жена Бурака Озчивита, признавалась, что сбросила вес благодаря булгуру. Крупа помогла звезде теленовелл вернуться в форму после родов.
Актриса Мерьем Узерли для съемок в сериале "Великолепный век" набрала 13 килограммов. Позднее она забеременела, набрав еще. В итоге после рождения малыша знаменитость весила на 20 килограммов больше, чем нужно.
Узерли села на диету. Основу рациона звезды составляли вареная курица и говядина. Также Мерьем употребляла в пищу натуральный йогурт, орехи, овощи и чечевицу. Раз в неделю звезда "Великолепного века" разрешала себе десерты – халву и рахат-лукум.
Коллега Мерьем Узерли по сериалу Нур Феттахоглу для поддержания идеальной формы устраивает разгрузочные дни. Также знаменитость занимается йогой и медитацией.
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