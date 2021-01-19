На что звезда "Ищейки" Анна Банщикова тратит гонорары трехлетней дочери

На телеэкранах стартовал пятый сезон сериала "Ищейка". Дочь актрисы Анны Банщиковой, Маша, вновь сыграла сына главной героини.

По словам артистки, съемки в пятом сезоне картины трехлетней Машеньке дались легче. Ранее на площадке девочка капризничала, теперь же начала играть и вселиться. Малышка рвется к камерам и очень расстраивается, когда Банщикова уезжает на работу без нее.

"Подходит и спрашивает: "Мам, а как же я? А я когда буду сниматься? Давай я тоже пойду", – поведала звезда сериала "Ищейка".

Анна с гордостью отметила, что ее наследнице теперь хватает одного дубля, чтобы как следует выполнить поставленную режиссером задачу. За работу юная актриса получает гонорар. Банщикова добавила, что ее дочь зарабатывает себе на игрушки, но пока этого не понимает. Звезда сериала "Ищейка" не исключает, что в будущем ее наследница посвятит свою жизнь актерскому ремеслу.

Старшему сыну Анны Банщиковой, Михаилу, уже 13 лет. Первенец актрисы будущую профессию пока не выбрал. Два года назад мальчик серьезно увлекался историей. Актриса всячески поощряла любовь наследника к предмету, ходила с ним на различные тематические выставки. Сейчас парень интересуется футболом. В новое увлечение ребенок довольно глубоко погрузился. Мамина профессия Михаила не привлекает, как, впрочем, и работа отца – адвоката Всеволода Шаханова.

Напомним, у звезды сериала "Ищейка" есть также сын Александр. Мальчику 11 лет.