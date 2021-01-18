Губами не пошевелить: лицо Банщиковой потеряло чувствительность на съемках "Ищейки"

В свежем интервью Анна Банщикова поведала, что новую часть теленовеллы о подполковнике полиции Александре Кушнир снимали зимой в Геленджике. В это время года, по словам актрисы, на город обрушивается ветер невероятной силы. Потоки воздуха в буквальном смысле сносят людей с ног.
По словам Банщиковой, в некоторых сценах сериала можно увидеть как она, сопротивляясь ветру, едва держится на месте. Особенно сложно было ночью, когда температура на улице снижалась. Порой актриса не чувствовала своего лица. В такие моменты Анна не могла шевелить губами.
"Между этими сценами ты просто не можешь говорить, потому что замерзает все лицо", – вспомнила артистка.
Чтобы не околеть от холода Анна Банщикова и ее коллеги надевали на себя несколько слоев одежды. По этой причине, как заметила артистка, в кадре все они "как колобки".
Актриса также порассуждала о причинах популярности сериала "Ищейка" у аудитории. Банщикова считает, что в главной героине картины зрители узнают себя. В Александре Кушнир, по словам знаменитости, есть самоирония, юмор, она оптимистка. Персонаж пытается приободрить всех вокруг, однако ей самой бывает не до смеха.
"Александра идет по жизни смеясь, и никто не знает, как она плачет ночами", – сказала Анна Банщикова.
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