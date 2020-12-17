Банщикова из "Ищейки": Если увидите, что я слишком толстая, не верьте!

По словам актрисы, на съемках сериала "Ищейка", например, ей приходится утепляться в несколько слоев одежды. Обычно для съемок в Геленджике художники по костюмам привозят легкие наряды. Между тем погода в этом курортном городе очень переменчива – бывает очень холодно. "Я оказываюсь одетой не по сезону – в легкой кожаной курточке и брючках", – поведала Анна Банщикова.
Чтобы не околеть от холода в кадре, звезда сериала "Ищейка" наряжается "как капуста". "Так что, если увидите, что я слишком толстая, не верьте! Это не так", – оправдалась актриса в свежем интервью.
Отметим, что Анна Банщикова – мама троих детей. Актриса быстро приходила в форму после каждой беременности. По словам знаменитости, она никогда не сидела на диетах. Артистка ест все то, что полезно.
В одном из интервью актриса поведала, что быстро сбрасывать вес ей помогало грудное вскармливание. Артистка уверена: чем дольше малыш питается молоком матери, тем стройнее окажется последняя. Личный рекорд звезды сериала "Ищейка" 15 месяцев.
Анна Банщикова не может назвать себя фанатом спорта. Между тем знаменитость практикует йогу и горные лыжи. Также артистка не испытывает тяги к сладкому. Нелюбовь к десертам помогает звезде "Ищейки" не набирать вес.
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