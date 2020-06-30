Звезды "Великолепного века" Узерли и Феттахоглу похвастались снимками с подросшими детьми

Узерли и Феттахоглу известны благодаря работе в турецкой теленовелле, повествующей о периоде властвования Сулеймана Великолепного. Артистки исполнили роли наложниц великого правителя – Хюррем-султан и Махидевран-султан.
На экране Мерьем и Нур изображали соперниц, однако в реальной жизни артистки отлично ладят. Обе звезды сериала "Великолепный век" воспитывают дочерей.
У 36-летней Узерли подрастает наследница Лара. Девочке уже шесть лет. Артистка не скрывает, что появление наследницы изменило ее жизнь. Забеременев, Узерли решила покинуть Турцию и вернуться в Германию, поближе к собственной матери.
Тот факт, что девочка растет далеко от отца, звезду "Великолепного века" не беспокоит. Родитель малышки, турецкий бизнесмен, живет на родине. По словам Мерьем, благодаря Ларе она научилась любить и поняла, что важнее ребенка нет ничего. Рядом с крохой артистка забывает о бедах.
В личном микроблоге исполнительница роли Хюррем-султан показала идиллию с наследницей. В кадре Мерьем и Лара отдыхают обнявшись.
Любимого отпрыска в соцсетях продемонстрировала коллега Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу. Артистка опубликовала селфи на котором запечатлена с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин.
Звезда сериала "Великолепный век" Нур Феттахоглу замужем за предпринимателем Левентом Везироглу. 39-летняя знаменитость и ее супруг делают все, чтобы их кроха росла в любви и гармонии.
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