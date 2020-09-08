Жизнь с размахом: сколько Настасья Самбурская тратит в месяц

Знаменитость откровенно пообщалась с подписчиками личного микроблога. Актриса ответила на каверзные вопросы пользователей Сети, а также рассказала, сколько денег ей необходимо в месяц для полноценного существования.
"От 500 тысяч и до бесконечности", – призналась звезда сериала "Универ. Новая общага".
Также знаменитость сообщила, что нуждается в личном помощнике. Как оказалось, Настасья Самбурская вот уже два месяца справляется с делами без поддержки. "Сама научилась заказывать доставку, мыть и заправлять машину", – сказала Настасья.
Артистка добавила, что никогда не наймет человека с "улицы". Помощником она может сделать только опытного специалиста, который ранее уже работал на телевидении, в кино, имел дело с шоу-бизнесом и его представителями. "Интроверт, многозадачный, не знающий слова "не могу", – перечислила качества работника Самбурская. Звезда сериала "Универ" отметила, что потенциальный ассистент не должен интересоваться подробностями ее личной жизни.
Как писали "Дни.ру", звезда сериала "Фитнес" Татьяна Храмова назвала сумму, которую тратит в месяц. За 30 дней актриса ее муж и сын расходуют примерно 150 тысяч рублей.
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