Какие российские сериалы снимаются прямо сейчас

Второй сезон сериала "В клетке" снимать только планируют. Как сообщил исполнитель главной роли в картине Павел Прилучный, в новой части поклонники увидят новую любовную линию. Сейчас продюсеры подыскивают актрису, на роль зазнобы центрального персонажа.
Напомним, сериал "В клетке" повествует об отце и сыне Евдокимовых. Мужчины возвращаются в родной город из столицы. Главных героев объединяет любовь к боям без правил.
В середине августа началась работа над вторым сезоном сериала "Знахарь". Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Картина повествует о нейрохирурге, который потерял память. Главную роль в теленовелле играет Даниил Страхов. Первая часть картины получила очень хорошие рейтинги.
В скором времени Анна Хилькевич, Настасья Самбурская и Стас Ярушин вернутся на экраны в рамках проекта "Универ. 10 лет спустя". Работа над теленовеллой началась в первых числах августа. Детали съемочного процесса и сценария пока держатся в тайне.
Четвертый сезон сериала "Гранд" находятся на стадии постпродакшн. Съемки картины на днях подошли к концу. В новых эпизодах ключевая героиня ленты Ксения станет объектом повышенного внимания противоположного пола. В героиню влюбится фермер из соседней деревни.
В Санкт-Петербурге работает творческий коллектив картины "Тайны следствия". Киношники готовят к показу 20-й сезон. Из-за пандемии коронавирусной инфекции процесс создания эпизодов немного осложнился: приходилось снимать общие сцены порознь, чтобы снизить риск заражения. В новых сериях героиня Анна Ковальчук поселится в загородном доме пожилого преподавателя.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Кто отравил Навального?
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
Хочу переехать
Дочь выросла потаскухой
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Почему мужики за собой не следят?
Безработица в стране.