Наталия Орейро: Я испытала то, что сегодня мы называем издевательствами

Звезда сериала "Дикий ангел" призналась, что так и не окончила школу. Наталия Орейро отметила, что является плохим примером для подрастающего поколения.

Актриса родилась в столице Уругвая, Монтевидео, в семье парикмахера и коммивояжера. Работать Наталия Орейро начала очень рано. В 12 лет она уже снималась в рекламе и работала моделью. Этим Наталия очень отличалась от сверстников.

Орейро многие завидовали. В школе девочка столкнулась с травлей. Недоброжелатели писали гадости о Наталии на стенах, устраивали ей ловушки и поджидали у входа в туалет, чтобы схватить. Долгое время артистке удавалось уклоняться от конфликтов. Однако в один прекрасный день Наталии пришлось встретиться лицом к лицу с обидчиками и дать отпор. "Больше меня никогда не беспокоили", – призналась звезда сериала "Дикий ангел".

По словам артистки, она была очень общительным ребенком. "Я испытала то, что сегодня мы называем издевательствами, однако это не повлияло на меня. Я мирилась с происходящим, ведь это было частью моего выбора", – заметила Наталия Орейро.

Звезда сериала "Дикий ангел" не скрывает, что общеобразовательную школу так и не окончила. Последний год Наталия честно отучилась, однако не успела сдать экзамены по нескольким предметам – улетела в Буэнос-Айрес. 16-летняя Орейро отправилась в Аргентину, чтобы принять участие в кастингах на роли в сериалах.

"Я не должна этого говорить, потому что это очень плохой пример, но я никогда не чувствовала себя плохо из-за этого – это была моя реальность", – сказала артистка.