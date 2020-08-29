Перевоплотившаяся Наталия Орейро произвела фурор

Звезда сериала "Дикий ангел" примерила образ секс-символа ХХ века. Наталия Орейро получила массу комплиментов.

Уругвайская актриса и певица снялась в необычной фотосессии. Наталия Орейро перевоплотилась в голливудскую диву Мэрилин Монро.

Снимки вокалистка опубликовала в личном микроблоге. В кадре звезда сериала "Дикий ангел" запечатлена в светлом парике. Визажисты сделали артистке макияж в стиле new look – алые губы и черные стрелки на веках. Именно так красились модницы середины прошлого столетия, и Мэрилин Монро не была исключением.

Снимок Орейро сопроводила цитатой Монро. "Счастье – внутри нас самих, а не рядом с кем-то", – написала Наталия.

Как сообщает РИА ФАН, поклонникам звезды сериала "Дикий ангел" снимки очень понравились. В комментариях к публикации Орейро фанаты оставили сотни комплиментов. Большинство сообщений были на родном языке знаменитости – испанском.

Напомним, ранее Наталия Орейро и ее коллега по сериалу "Дикий ангел" Факундо Арана устроили прямой эфир в "Инстаграм". Во время беседы знаменитости вспомнили о первом знакомстве и совместных съемках.

Как оказалось, Наталия и Факундо впервые встретились задолго до "Дикого ангела". Орейро было 16 лет, когда она узнала Арана. В тот вечер артистка вместе с подругами заглянула в караоке-клуб. На сцене заведения девушка заметила парня, который играл на саксофоне. Наталия решила познакомиться с юношей – это был Факундо. Молодые люди обменялись телефонами. Отметим, что романтических отношений между знаменитостями никогда не было.