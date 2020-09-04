"Очень хорошо играет": Прилучный не поверил задушевным откровениям Муцениеце о разводе

Откровения актрисы Агаты Муцениеце о личной жизни показались неискренними. Экс-муж знаменитости Павел Прилучный, судя по всему, тоже сомневается в честности артистки.

Муцениеце вернулась на "Ютуб". Влог "Прилучные будни" вновь выходит на канале знаменитости, правда, теперь он носит другое название – "Будни разведенки". В очередном выпуске шоу артистка немного поговорила о разводе с Павлом Прилучным. Также она прокомментировала уход из сериала "В клетке". В картине звезда должна была сниматься с бывшим мужем.

Павел Прилучный, в свою очередь, на тему развода не высказывается. Актер не скрывает раздражения, когда поклонники и журналисты начинают копаться в его личной жизни. Представление о том, как в действительности Прилучный относится к происходящему, фанаты получают из его редких появлений в соцсетях. Ни один комментарий артиста не остается незамеченным.

Например, Павел присоединился к беседе поклонников, которые обсуждали исключение Агаты из второго сезона сериала "В клетке". Кто-то из подписчиков заметил, что теленовеллу без участия Муцениеце смотреть не будет, дескать, картина больше не вызывает интереса. В ответ другой пользователь Сети язвительно посоветовал фанатам переключить внимание на влог на "Ютуб", где Агата "очень хорошо играет". Комментарий об актерском таланте экс-супруги развеселил Павла Прилучного. Артист отреагировал на него смеющимися до слез смайликами.

Поклонники пришли к выводу, что Павел не верит откровениям бывшей жены на камеру. Естественно, реакция Павла Прилучного вызвала жаркие споры. Аудитория разделилась на два противоборствующих лагеря: одни с пеной у рта защищали актера, другие назвали его поведение недостойным.