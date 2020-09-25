Голая звезда "Ворониных" прикрыла прелести листвой

В личном микроблоге знаменитости появился черно-белый снимок. В кадре актриса лежит голая на полу. Прелести Юлии Куварзиной прикрывают стебли и листья плюща.
Звезда сериала "Воронины" приняла участие в специальном проекте режиссера Сарика Андреасяна "Свобода быть собой". "В основе концепции — идея визуального рассказа и посыла женщинам любого возраста и фигуры: каждая из нас обладает своим неподдельным очарованием, изяществом и уникальной внешностью", – сообщила Куварзина под фото.
Артистка добавила, что обрести гармонию и любовь можно только через принятие самого себя и собственной естественной красоты. По словам Юлии, на съемках она получила новый опыт, положительные эмоции, а также поработала с настоящими профессионалами.
Подписчикам фото обнаженной звезды "Ворониных" пришлось по душе. Комментаторы хвалили знаменитость за смелость.
"Довольно стильно и одновременно с изюминкой "НЮ", фото шикарное (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох! уж этот плющ 😝🔥", "Какая шикарная, просто слов нет, одно восхищение🔥🔥🔥🔥🔥👍", – писали фанаты Юлии Куварзиной.
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