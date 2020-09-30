"Это высосало из меня жизнь": Энистон заговорила о завершении актерской карьеры

Голливудская дива подумывает оставить актерскую профессию в прошлом. Дженнифер Энистон уже выбрала для себя новое дело жизни.

Актриса сала мировой знаменитостью еще в 90-е. Дженнифер Энистон сыграла обаятельную Рейчел Грин в сериале "Друзья", влюбив в себя миллионы зрителей. Позднее она закрепила собственный успех в нескольких популярных полнометражных лентах, благодаря чему попала в десятку самых высокооплачиваемых актрис и получила несколько престижных кинонаград.

Сегодня 51-летняя Дженнифер Энистон пользуется большой популярностью у продюсеров и режиссеров. Киношники выстраиваются в очередь, чтобы показать звезде сериала "Друзья" свой проект. Между тем сама артистка уже охладела к актерству.

По словам Энистон, мысль о завершении карьеры пришла ей в голову примерно два года назад. С тех пор идея бросить все и освоить другую профессию преследует Дженнифер.

"Такое случалось после того, как я заканчивала работу и думала: "Ого, это действительно высосало из меня жизнь", – отметила артистка. Звезда сериала "Друзья" сообщила, что уже и не знает, какой проект сможет вернуть ей интерес к актерству.

Дженнифер Энистон отметила, что могла бы найти себя в дизайне интерьеров. Артистка любит преображать пространство вокруг себя, это занятие делает ее счастливой.