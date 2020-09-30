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Каждый раз, когда видит Константина: Бондарчук ревнует Богомолова

Каждый раз, когда видит Константина: Бондарчук ревнует Богомолова

Федор Бондарчук. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Федор Бондарчук снял Константина Богомолова в первом сериале в своей карьере – проекте "Псих". Режиссеры отлично сработались.
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По словам Бондарчука, искать исполнителя главной роли для многосерийной ленты не пришлось. Режиссер попросил супругу, актрису Паулину Андрееву, написать сценарий специально под Константина Богомолова.

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Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

На съемках "Психа" Федор понял, что не ошибся, выбрав Константина. Режиссер увидел, как талантливо играет его коллега. Бондарчук уверен, что Богомолова ждет большое будущее в актерстве.

Режиссер признался, что испытывает укол ревности каждый раз, когда видит Константина на экране в рамках других проектов. "Мне хочется, чтобы он играл только у меня", – заметил Бондарчук.

Напомним, сериал "Псих" повествует о психотерапевте по имени Олег. Герой получает удовольствие от страданий своих клиентов. Персонаж проходит через кризис среднего возраста. В этот и без того непростой период происходит страшное: пропадает жена Олега. Душевное равновесие центрального персонажа оказывается под угрозой.

Сегодня, помимо "Психа", Федор Бондарчук работает над документальной картиной. Знаменитость снимает фильм об отце, легендарном кинематографисте Сергее Федоровиче Бондарчуке. 25 сентября исполнилось сто лет со дня рождения мэтра. "Мы пообщались со всеми, кто дружил с папой, оказал на него влияние", – сообщил режиссер. В новом проекте Федор хочет показать "разные грани" таланта родителя.

Автор: 30 сентября 2020, 11:43 Источник: Ютуб-канала «Кино ТВ». ✓ Надежный источник
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