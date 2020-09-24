Люди рыдают после пронзительной исповеди Паулины Андреевой

Паулина Андреева – одна из самых интересных и модных сегодня молодых актрис. Поэтому театры, желающие пригласить ее, выстраиваются в очередь. Но она знает себе цену и выбирает что-то редко. В марте она в шортах и костюме робота играла Заречную в "Чайке" на сцене Художественного театра, который считается академическим. А сейчас пробует себя в театре экспериментальном – стала киргизской крестьянкой в "Поле" на сцене "Практики".

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