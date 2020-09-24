Люди рыдают после пронзительной исповеди Паулины Андреевой

Если режиссер спектакля Марина Брусникина, то можно не сомневаться – зрителей ждет серьезная, качественная, умная работа. Она никогда не ошибается ни с материалом, ни с актерами. И ее новая постановка "Поле" по повести Чингиза Айтматова – лучшее тому подтверждение.
Семь, одетых в черное, актрис выходят на сцену из темноты зрительного зала. Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева и Анна Зайкова – выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина и Романа Козака. Тут они – словно бы воспоминания, тени прошлого. Все они по очереди рассказывают, подхватывают, продолжают историю киргизской колхозницы Толгонай. Все они – единое целое, связанное общей бедой.
Марина Брусникина превратила эту историю в притчу. “Женщина приходит в поле и начинает разговаривать с землей. Это женские плачи, но это не жалоба на судьбу, а попытка понять, как выжить в любой сложной ситуации", – говорит режиссер.
Но созданное здесь художником Вероной Злой поле – над головой. Словно бы мир перевернулся для бедной Толгонай. Это поле над головой, которому исповедуется Толгонай, – единственное яркое пятно в спектакле. Ведь именно поле повенчало Толгонай с батраком Суванкулом и было свидетелем их счастливой жизни. Такой короткой....
Спектакль Брусникиной – аскетичный, лаконичный. Пиджаки здесь – символ мужей, сынов и братьев. Звук срываемые актрисами цветов напоминает шум дождя, под который попала Толгонай. Практически монохромное решение постановки позволяет не отвлекаться на внешний антураж, а два часа жить только эмоциями, страстями, горем киргизской крестьянки, которая потеряла троих сыновей, мужа и невестку.
Ее исповедь сбивает с ног. И кажется, что это не она, а ты, ждешь в пургу проходящий поезд с сыном, который даже не остановится, ты получаешь похоронку, ты принимаешь на руки новорожденного внука и закрываешь глаза его матери. Поэтому и слезы не только на лицах актрис, но и у зрителей. Для многих эта история станет потрясением.
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