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"Говорили, что меня приняли по блату": откровения Натальи Бондарчук

Фото: Дни.ру
Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов на фестивале "Амурская осень" в этом году стала актриса, сценарист и кинорежиссер Наталья Бондарчук. В Благовещенске она не только судила, но представляла книгу воспоминаний о своем легендарном отце Сергее Бондарчуке и документальный фильм "Детство Сереги Бонди". А после премьеры с ней встретился корреспондент "Дни.ру".
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"Для меня Сергей Федорович Бондарчук был не звездой, не кумиром, а просто папой, – призналась дочь прославленного кинорежиссера и актера. – Его невероятное трудолюбие меня всегда восхищало. Когда в 8 лет я увидела снятую им "Войну и мир", то поняла, что только мой отец может сделать подобное – такой был мощный человек. Так совпало, что мы с ним почти вместе праздновали всю жизнь юбилеи – с разницей в 30 лет родились".

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Но знаменитая фамилия отца Наталье Бондарчук по жизни часто мешала. "Меня с ним без конца сравнивали, говорили, что во ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой – Прим. ред.) меня приняли по блату, – вздыхает Наталья Сергеевна. – Хотя папа о том, что я там учусь, даже не знал – я скрыла от него".

Интересно, что кино дочь Бондарчука грезила не всегда. "В детстве я хотела стать пожарником, – улыбается она. – Еще очень любила пограничников, хотела, чтобы у меня была такая же собака. Словом, хотела быть героем!"

Впервые родную дочь на экране Сергей Бондарчук увидел в 1972 году – в "Солярисе" Андрея Тарковского. "Увиденное его настолько поразило, что он плакал, а меня после фильма спросил: "А что ты еще будешь такое играть?" – вспоминает Бондарчук. – Тогда же на моих глазах отец очень подружился с Тарковским. Правда, потом некоторые люди сделали все, чтобы их рассорить".

Гаталья Бондарчук с супругом Игорем Днестрянским. Фото: Дни.ру

Сергей Бондарчук был первым советским артистом, которого выпустили сниматься в капиталистическую страну – в 196о году он играл в фильме "В Риме была ночь" Роберто Росселлини. "Потом выпустили сниматься, правда, в Болгарию, и мою маму, Инну Макарову, – вспоминает Бондарчук. – А уж их дочь, я, в смысле, только с "Солярисом" объехала 50 стран!"

Автор: 19 сентября 2020, 15:20
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гостья
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Не знаю какая Наталья Бондарчук писательница, может и хорошая, но как актриса - никакая. Природа явно отдохнула на ней. Ни режиссерского таланта, ни артистического. Внешними данными природа сильно обидела - по-мужски дэбэлая. Если сама себя не похвалит, то этого никто больше не сделает. Пусть не вешает нам лапшу на уши, что поступила сама, конечно оказалась во ВГИКе благодаря знаменитым, талантливым родителям. Но села не в свои сани.
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