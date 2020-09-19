"Говорили, что меня приняли по блату": откровения Натальи Бондарчук

Председателем жюри конкурса полнометражных фильмов на фестивале "Амурская осень" в этом году стала актриса, сценарист и кинорежиссер Наталья Бондарчук. В Благовещенске она не только судила, но представляла книгу воспоминаний о своем легендарном отце Сергее Бондарчуке и документальный фильм "Детство Сереги Бонди". А после премьеры с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

"Для меня Сергей Федорович Бондарчук был не звездой, не кумиром, а просто папой, – призналась дочь прославленного кинорежиссера и актера. – Его невероятное трудолюбие меня всегда восхищало. Когда в 8 лет я увидела снятую им "Войну и мир", то поняла, что только мой отец может сделать подобное – такой был мощный человек. Так совпало, что мы с ним почти вместе праздновали всю жизнь юбилеи – с разницей в 30 лет родились".

Но знаменитая фамилия отца Наталье Бондарчук по жизни часто мешала. "Меня с ним без конца сравнивали, говорили, что во ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой – Прим. ред.) меня приняли по блату, – вздыхает Наталья Сергеевна. – Хотя папа о том, что я там учусь, даже не знал – я скрыла от него".

Интересно, что кино дочь Бондарчука грезила не всегда. "В детстве я хотела стать пожарником, – улыбается она. – Еще очень любила пограничников, хотела, чтобы у меня была такая же собака. Словом, хотела быть героем!"

Впервые родную дочь на экране Сергей Бондарчук увидел в 1972 году – в "Солярисе" Андрея Тарковского. "Увиденное его настолько поразило, что он плакал, а меня после фильма спросил: "А что ты еще будешь такое играть?" – вспоминает Бондарчук. – Тогда же на моих глазах отец очень подружился с Тарковским. Правда, потом некоторые люди сделали все, чтобы их рассорить".

Сергей Бондарчук был первым советским артистом, которого выпустили сниматься в капиталистическую страну – в 196о году он играл в фильме "В Риме была ночь" Роберто Росселлини. "Потом выпустили сниматься, правда, в Болгарию, и мою маму, Инну Макарову, – вспоминает Бондарчук. – А уж их дочь, я, в смысле, только с "Солярисом" объехала 50 стран!"