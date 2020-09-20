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Безжизненные и блеклые: детище Богомолова разнесли в пух и прах

Безжизненные и блеклые: детище Богомолова разнесли в пух и прах

Константин Богомолов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com.
До выхода на экраны сериала "Содержанки" Константина Богомолова считали сугубо театральным режиссером. Теленовелла помогла знаменитости показать другие грани своего таланта.
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Первый сезон "Содержанок", снятый Богомоловым, был тепло встречен зрителями. Работу режиссера хвалили критики. Эксперты отмечали неповторимый стиль и оригинальный подход Константина.

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Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Следующее многосерийное детище кинематографиста, картину "Хороший человек", поклонники ждали с большим нетерпением. Месяц назад лента увидела свет. Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь и Никита Ефремов. Сценарий к ленте написал сам Константин.

Первые эпизоды "Хорошего человека" зрителей не разочаровали. Отзыва на них были сугубо положительные.

К сожалению, после третьего эпизода ситуация изменилась. В Сети появились негативные комментарии о картине. Константина Богомолова обвинили в том, что персонажи в сериале выглядят слишком уж карикатурно. Главные герои – следователь Евгения Ключевская и маньяк Иван Крутихин – кажутся безжизненными, блеклыми. Отмечается, что персонажей можно поменять местами, и никто не заметит разницы. Дескать, действующие лица лишены индивидуальности, сделаны под копирку.

Напомним, сериал "Хороший человек" основан на реальных событиях. Создатели теленовеллы переработали историю Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк". Мужчину называют самым жестоким убийцей последних лет.

Автор: 20 сентября 2020, 02:21 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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