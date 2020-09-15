"А вдруг вы болеете": спустившаяся в метро Мороз оторопела

В мае актриса переболела коронавирусной инфекцией. Коварная зараза выбила знаменитость из колеи. Дарье Мороз пришлось на время отказаться от съемок в шоу "Танцы со звездами". Ходили слухи, что из-за болезни звезда сериала "Содержанки" была госпитализирована, но эта информация не подтвердилась.
Накануне Мороз спустилась в московское метро. В перерыве между съемками артистка решила ненадолго появиться дома. Попав в подземку, звезда сериала "Содержанки" оторопела, увидев пассажиров без масок.
"Пандемию отменили что ли? Камон", – возмутилась Дарья.
Артистка напомнила, что необходимо заботиться о пожилых и людях с ослабленным здоровьем. "А вдруг Вы болеете и не знаете об этом. Друзья, будьте осторожны и не будьте эгоистичны…" – сказала Мороз.
Напомним, когда доктора диагностировали у Дарьи Мороз COVID-19, тесты на коронавирус пришлось сдать и членам ее семьи. Экс-муж звезды сериала "Содержанки", режиссер Константин Богомолов, и их дочь Анна получили отрицательные результаты анализов. Родные артистки умудрились не заразиться. Между тем коллеги Дарьи Мороз по шоу "Танцы со звездами", телеведущая Мария Ивакова и актриса Алена Бабенко, заявили об обнаружении у них COVID-19.
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Почему люди обижают животных?
Сочи это Россия
Россия тихо идёт к коммунизму.
Вы когда-нибудь скидывали кому то свои голые фото?