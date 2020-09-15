"А вдруг вы болеете": спустившаяся в метро Мороз оторопела

Звезда сериала "Содержанки" призвала не забывать об опасности коронавируса. Дарья Мороз считает, что расслабляться еще рано.

В мае актриса переболела коронавирусной инфекцией. Коварная зараза выбила знаменитость из колеи. Дарье Мороз пришлось на время отказаться от съемок в шоу "Танцы со звездами". Ходили слухи, что из-за болезни звезда сериала "Содержанки" была госпитализирована, но эта информация не подтвердилась.

Накануне Мороз спустилась в московское метро. В перерыве между съемками артистка решила ненадолго появиться дома. Попав в подземку, звезда сериала "Содержанки" оторопела, увидев пассажиров без масок.

"Пандемию отменили что ли? Камон", – возмутилась Дарья.

Артистка напомнила, что необходимо заботиться о пожилых и людях с ослабленным здоровьем. "А вдруг Вы болеете и не знаете об этом. Друзья, будьте осторожны и не будьте эгоистичны…" – сказала Мороз.

Напомним, когда доктора диагностировали у Дарьи Мороз COVID-19, тесты на коронавирус пришлось сдать и членам ее семьи. Экс-муж звезды сериала "Содержанки", режиссер Константин Богомолов, и их дочь Анна получили отрицательные результаты анализов. Родные артистки умудрились не заразиться. Между тем коллеги Дарьи Мороз по шоу "Танцы со звездами", телеведущая Мария Ивакова и актриса Алена Бабенко, заявили об обнаружении у них COVID-19.