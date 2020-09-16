Оставшаяся в одиночестве Зудина горько пожалела о принятом решении

Звезда сериала "Содержанки" в этом году пропустила "Кинотавр". Марина Зудина вынуждена следить за происходящим в рамках смотра издалека.

В Сочи проходит 31-й фестиваль "Кинотавр". На мероприятие съехались практически все звезды отечественной киноиндустрии. Среди гостей смотра не оказалось актрисы сериала "Содержанки" Марины Зудиной.

Артистка оказалась от посещения мероприятия. Знаменитость получила приглашение, содержание которого ее смутило. Текст сообщал, что из-за пандемии коронавируса организаторы "Кинотавра" отказались от проведения вечеринок, концентров, съемок. Кинопоказы тоже были под вопросом.

Марина Зудина решила не тратить драгоценное время. Звезда сериала "Содержанки" осталась в Москве.

Теперь, по словам актрисы, о своем решение она горько жалеет. Коллеги и друзья знаменитости уехали в Сочи и отлично проводят время. Зудина же, оставшись в столице в одиночестве, вынуждена наблюдать за жизнью "Кинотавра" через соцсети. Более того, сын артистки, Павел Табаков, тоже улетел на смотр.

Марина отметила, что смеется сама над собой. Актриса еще раз убедилась в том, что интуиции необходимо доверять. Если чего-то хочется, то обязательно надо рискнуть и сделать. К обстоятельствам Марина Зудина впредь будет относиться проще.