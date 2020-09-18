"Я об этом не сожалею": звезду сериала "Ольга" Троянову наказали

В Тверском суде Москвы рассмотрели дело знаменитости. На артистку был составлен протокол за участие в несогласованном митинге.
Ранее Яна Троянова в компании подруги и коллеги по цеху Ирины Вилковой вышла на Красную площадь с пикетом. Знаменитости выступали в поддержку политика Алексея Навального.
Артистки привлекли внимание полиции. Яну и Ирину задержали. Звезды кино выражали проест на запрещенной для подобных мероприятий территории.
"Я нарушила закон Российской Федерации, но я об этом не сожалею", – сказала Яна Троянова в суде. Звезда сериала "Ольга" добавила, что догладывалась о том, что на Красной площади нельзя пикетировать. Впрочем, никакой запрет не смог бы остановить актрису.
Фемида признала Троянову виновной. Яне присудили штраф в размере десяти тысяч рублей.
Отметим, что актриса Яна Троянова открыто высказывается по спорным вопросам и критикует власть. Знаменитость считает, что самое страшное – это самоцензура. Люди, по словам актрисы, начинают бояться еще до того, как появляется реальная угроза.
Лишится ролей из-за желания открыто выражать свое мнение звезда сериала "Ольга" не боится. Актриса на карьере не зациклена. "Я как никто понимаю: сегодня у меня есть кино, а завтра его может уже не быть, не потому, что его отняли, его сложно отнять – думаю, оно само у меня пройдет", – говорила Яна Троянова в интервью.
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