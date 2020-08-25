"Тебя не били, тебя убивали": врач оторопел от вида искалеченной Трояновой

С первым супругом Константином Ширинкиным артистка развелась через год после свадьбы. Яна Троянова ушла от мужа после того, как тот в очередной раз избил ее. Звезда сериала "Ольга" оказалась у медиков с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами.
"Доктор сказал: "Ян, тебя не били, тебя убивали", - вспомнила актриса реакцию оторопевшего доктора.
Весть о второй беременности не повлияла на желание Яны уйти от мужа. Актриса решила больше не рожать от Ширинкина детей. Она раньше выписалась из больницы, чтобы сделать аборт.
"Я вышла с фингалами и красными белками глаз, не было живого места на лице", – поведала Троянова. В таком виде Яна пришла к судье, который в тот же день оформил расторжение брака.
От первого мужа у Яны Трояновой был сын Николай. Наследник знаменитости покончил жизнь самоубийством в 20-летнем возрасте. В том, что произошло с ее ребенком, Троянова в какой-то степени винит Ширинкина. "Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына", – сказала Яна.
По мнению артистки, жестокость экс-избранника оставила след на психике ее ребенка. "Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью", – поведала звезда сериала "Ольга".
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Не люблю жену
Кто отравил Навального?
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
Лондонский автобус
Можно или нужно? Вот в чем вопрос!
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Дочь выросла потаскухой
Хочу переехать