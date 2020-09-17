"Как тетя Зина из магазина": звезду сериала "СашаТаня" со старомодной прической высмеяли

Будучи ребенком, артистка считала себя некрасивой. Валентина испытывала недовольство глядя в зеркало. Звезда сериала "СашаТаня" считает, что комплексы ей внушили окружающие. По словам Рубцовой, все дело в советском воспитании. В те времена детей постоянно сравнивали друг с другом.
Принять себя такой, какая есть, Валентина смогла только после 14 лет. Артистка записалась в театральный кружок. Занятия в студии помогли девушке и во много определили ее судьбу.
Сегодня Валентина Рубцова не боится отличаться от других, быть смешной. Так, например, в личном микроблоге звезда сериала "СашаТаня" опубликовала фото, которое позабавило ее подписчиков. Валентина запечатлена со старомодной высокой прической и вызывающим макияжем.
Фото у пользователей Сети вызвало восторг. Подписчики с удовольствием поупражнялись в остроумии в комментариях.
"Обожаю кондукторский макияж 😂😂😂 Еще мне кажется в 80х так выглядели кассирши в магазинах🙈 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Некоторые бабуськи и щас так выглядят😁", "Валя,вы как тетя Мотя,😂как тетя Зина из магазина начала 80х,или как кассирша из тех же 80х,я прям представила вас ...,как вы меня рассчитываете 😂,три литра молока 1р 08коп.масло слив. кусочек 2,75.,пол булки хлеба 14копеек,и жеват .мяную резинку на кассе, квадратную.😂", "Это напоминает восьмидесятые...как раз профкомовские тетки так ходили😂", – высмеивали звезду сериала "СашаТаня" интернет-обитатели.
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