Звезду "Универа" Рубцову не узнали без макияжа: Словно бабушка

42-летняя Валентина Рубцова не побоялась предстать перед поклонникам без макияжа. Но народ посоветовал актрисе все-таки пользоваться косметикой.

В этом году звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Валентина Рубцова, как и многие знаменитости, предпочла провести отпуск на побережье Черного моря. Последние несколько дней актриса наслаждается отличной погодой в Сочи и делится радостными моментами с поклонниками.

На курорт Краснодарского края также отправилась Нонна Гришаева, с которой Валентина провела некоторое время. В Сети появились фотографии, сделанные во время дружеской посиделки. "Люблю! Рада встрече!", – подписала снимок Рубцова. "Душевный вечер в теплой компании", – отметила Гришаева.

Подписчики наградили комплиментами Нонну, которая отлично выглядит в 48 лет. А Валентина выглядит старше своей подруги из-за отсутствия макияжа. "Срочно иди глаза обозначь", "Валя, накрась глаза, а то без макияжа ты некрасивая", "Без макияжа ее просто нет!", "Словно бабушка", – сделали резкое замечание пользователи Сети.

Некоторые решили заступиться за Рубцову. Они пристыдили набросившихся на Валентину поклонников и отметили, что актриса выглядит замечательно. "Слава богу, что она и такие женщины, как она, еще существуют!", – написала поклонница.

Напомним, недавно Валентина Рубцова рассказала о начале съемок новых сцен сериала "СашаТаня", который очень полюбился телезрителям. Актриса уверена – пандемия коронавируса никак не повлияет на рабочий процесс.