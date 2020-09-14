"Рыбкой кинуться в постель": Толстоганова осталась недовольна интимным моментом с Виторганом

Виктория Толстоганова снимается в сериале режиссера Оксаны Карас "Чиновница". Партнером актрисы по площадке стал Максим Виторган.

По словам Толстогановой, в теленовелле она играет женщину, к которой сложно проникнутся симпатией. К чиновникам отношение в российском обществе скорее негативное. Сама артистка к слугам народа тоже относится с предубеждением. Впрочем, Виктория не нуждается в том, чтобы публика любила ее героинь.

Между тем Толстоганова отмечает, что ее персонаж идет на преступление и подлость ради любимого. "Да, она прежде всего женщина, и в конце концов профессия ее отходит на второй план", – заметила актриса.

Героиня Толстоганова страстно влюблена в мужчину по имени Павел. Роль избранника чиновницы исполнил Максим Виторган. По сценарию артисты должны были изобразить интимный момент между героями.

Как оказалось, Оксана Карас назначила постельную сцену на один из первых съемочных дней. "И я говорю: "Оксана, да, мы с ним знакомы, но как бы это не значит, что мы можем рыбкой кинуться в постель", – рассказала Толстоганова.

Интимный эпизод в итоге отсняли, но актриса им не очень довольна. Виктория добавила, что к тому моменту еще недостаточно хорошо знала свою героиню. "Не знаю, как получится, но было бы здорово ее переснять", – заметила звезда сериала "Чиновница".

Виктория уже попросила режиссера картины переснять откровенные кадры. Виторгану и Толстогановой вновь придется оказаться в одной постели.