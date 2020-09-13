Катерина Шпица попала в нелепую историю

Звезда сериала "Полярный" рассказала о неприятности, которая произошла с ней после открытия фестиваля "Кинотавр". Катерина Шпица не могла попасть в номер отеля.

Теледива разместила в инстаграм-канале снимок, на котором она сидит в коридоре отеля. На девушке надето пышное белое платье в черный горох, которое напоминает облачение девушек из фильма "Стиляги". Катерина Шпица разочарованно смотрит в камеру и опирается подбородком на руку, подол ее платья лежит на полу. Звезду окружают лишь закрытые двери в номера постояльцев гостиницы.

Актриса дополнила снимок историей о том, почему ей пришлось проводить время в таком непривычном месте. Оказалось, ее возлюбленный Руслан Панов захлопнул дверь в номер, оставив ключ с другой стороны замочной скважины. Внутри забронированного помещения никого не было, поэтому, чтобы войти в номер, требовались манипуляции с замком. Подождать, пока персонал отеля откроет дверь, артистка решила прямо на полу и заодно сфотографировалась там.

Вместо того, чтобы прокомментировать ситуацию с жильем, фанаты звезды решили оценить наряд Катерины Шпицы. "Как вам идет этот образ)", "Катя,очень красивое, воздушное, зефирное платье, Вы очаровательны!", "Вы прекрасны, а в этом платье просто принцесса из сказки!", – написали поклонники артистки.

Напомним, что актриса покорила пользователей Сети снимками в красном платье. Катерина Шпица предстала в образе роковой леди на фестивале "Короче".