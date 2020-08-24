Катерина Шпица в красном платье поразила красотой: Едва держу себя в руках

Актриса соскучилась по красным дорожкам и выходам в свет. Катерина Шпица вспомнила о кинофестивале "Короче", который ежегодно посещала.

Звезда сериала "Полярный" рассказала, что семь лет подряд в августе приезжала в Калининград на международный смотр короткометражного кино. Фестиваль "Короче" стал неотъемлемой частью жизни Катерины Шпицы.

В 2020 году мероприятие, которое обожает звезда сериала "Полярный", проходит онлайн. Шпица и ее коллеги по цеху не смогли покрасоваться на красной дорожке.

В "Инстаграм" Катерина поделилась архивными фото разных лет. Снимки сделаны во время проведения фестиваля. На одном из кадров артистка позирует в алом платье в пол. Наряд подчеркивает точеную фигуру знаменитости.

"О эта неповторимая атмосфера "Короче"! Настолько неповторимая, что я едва держу себя в руках, чтоб не замучить вас "каруселью" из архива", – написала актриса сериала "Полярный".

Подписчики по достоинству оценили образы Катерины Шпицы. Знаменитость получила массу комплиментов.

"Какая ты красивая!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как вы похожи на Тейлор Свифт в красном платье🔥🔥", "Безумно красивая!!! Шикарная, изящная, светящаяся и излучающая счастье! Катенька! Мы Вас любим!!!", "Вы очень красивая и женственная. Настоящая на фоне пластиковых одинаковых "кукол", – восхищались актрисой пользователи Сети.