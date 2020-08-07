Поклонники утешают заговорившую о поддельной любви Муцениеце: Считаем себя бриллиантами, когда муж уходит к другой

Экс-супруга звезды сериала "Мажор" порассуждала о чувствах. Агата Муцениеце уверена, что умение любить – это талант.

По словам артистки, на подлинные чувства способны немногие. Это редкое качество, как и всякая одаренность. Агата Муцениеце заметила, что некоторые лишь имитируют любовь.

Бывшая избранница звезды сериала "Мажор" сравнила неискренние чувства с фальшивой сумкой. "Как бы подделка ни старалась, она всегда будет подделкой", – сказала знаменитость в личном микроблоге. Агата уверена, что отличить оригинал от дешевой копии может только "история и вечность".

Поклонники в большинстве своем согласились с мыслью актрисы. Многие фанаты пытались утешить Агату, дескать, о плохом думать не надо, в жизни всегда есть место для новой любви.

"Слова в точку прям! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты сама не поймешь когда все произойдет по настоящему ;) это все подготовка, чтобы бы оценила 😇😉 все плохое сгорит в счастье;)", "Какие крутые слова. Агата, пусть у тебя все все получится!!", "Все будет хорошо! еще время твое не пришло значить", "Мы все считаем себя бриллиантами когда муж уходит к другой, а других подделками! Это нормальное течение жизни женщины) Такие мысли! У меня ушел так же и я с ребенком осталась!" – поддержали Агату Муцениеце пользователи Сети.

Напомним, в начале лета актриса разверзлась с мужем, звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным. Супруги расстались друзьями. Актеры решили сохранить хорошие отношения ради детей – Тимофея и Мии. Ходят слухи, что Павел Прилучный, будучи женатым на Агате Муцениеце, параллельно встречался с актрисами Мирославой Карпович и Юлией Франц.