37-летняя Наталья Рудова назвала обычных мужчин недостойными внимания: Каждой твари по паре!

Звезда сериала "Универ" заявила, что не сможет полюбить простого парня. 37-летняя Наталья Рудова обращает внимание только на мужчин "своего круга".

Актриса пообщалась с поклонниками в личном микроблоге. Наталья Рудова запустила популярную у многих звезд рубрику "Вопрос-ответ". Кто-то из пользователей Сети поинтересовался, смогла бы звезда сериала "Универ" выбрать себе в возлюбленные обычного мужчину, например, шахтера.

Наталья Рудова ответила отрицательно. Судя по всему, простые работяги не достойны внимания звезды. "Потому что я непростая. Каждой твари по паре!" – добавила актриса.

Заявление девушки возмутило публику. Блондинку назвали меркантильной. Рудова поспешила оправдаться. Наталья отметила, что ее претензии связаны не с финансами, а с общностью взглядов и интересов. Как оказалось, красавица обращает внимание в первую очередь на "масштаб личности". "Деньги – это всего лишь следствие, запомните", – сказала интернет-пользователям артистка.

Затем звезда сериала "Универ" дала поклонникам новый повод для негодования. Наталья заявила, что женщина должна принимать ухаживания сразу нескольких мужчин. Так, по мнению Рудовой, у представительниц прекрасного пола появляется возможность выбора.

Отметим, что 37-летняя блондинка все еще не устроила личную жизнь. Замужем Наталья Рудова не была. Ранее артистке приписывали отношения с юным сыном владельца страховой компании "РЕСО-Гарантия" Сергеем Саркисовым и музыкантом Артемом Пиндюрой.