Участковый помог Наталье Рудовой отправить поклонника в психушку

Звезда сериалов "Татьянин день" и "Универ. Новая общага" пожаловалась на назойливых поклонников. По словам Натальи Рудовой, среди ее фанатов есть настоящие маньяки.

Два года назад знаменитость купила квартиру в Москве. Актриса сама заработала на апартаменты и дорогостоящий ремонт.

В новом доме Наталья Рудова чувствует себя в безопасности. За закрытой дверью знаменитость прячется от сумасшедших фанатов. Как оказалось, звезду сериала "Универ. Новая общага" преследуют сразу несколько психопатов. Назойливые поклонники находят артистку даже за рубежом.

От одного из преследователей Рудовой удалось избавиться. Мужчина откуда-то узнал адрес знаменитости и постоянно появлялся у нее под дверью. "Здесь я живу как раз отчасти из-за него. Тот случай дал мне волшебный пендель – переехать", – отметила Наталья, рассказывая о новой квартире.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" пожаловалась на несовершенство российского законодательства. Мол, если незнакомец ломится в твою дверь, ходит за тобой по пятам, но при этом не говорит, что собирается убить тебя, то он не совершает ничего преступного.

Как-то раз, пытаясь отогнать фаната от своей двери, Наталья вызвала полицию. Приехавший наряд ничего не смог сделать. "Я очень долго с электрошокером ходила", – поведала актриса.

Справиться с обнаглевшим поклонником Рудовой помог участковый. Страж порядка отправил преследователя на лечение в психиатрическую клинику. Артистка подчеркнула, что полицейский действовал в рамках закона. После недели лечения фанат отстал от знаменитости. С тех пор звезда сериала "Универ. Новая общага" тщательно скрывает свой адрес.