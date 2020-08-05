Поклонники обнаружили "тайный блог" Карпович со стихами для Прилучного

Сетевые детективы обнаружили загадочный микроблог. Он принадлежит некой девушке по имени Мира. Хозяйка страницы выкладывает стихотворения о любви.
Пользователи Сети уверены, что аккаунт принадлежит актрисе Мирославе Карпович. Дескать, трогательные строки звезда сериала "Папины дочки" посвящает возлюбленному и коллеге по цеху Павлу Прилучному.
Интернет-пользователи даже нашли доказательства своим предположениям. Как оказалось, в "Сторис" микроблога публикуются фотографии, снятые в закрытом поселке Трувиль. Именно там живет Павел Прилучный. Загородный дом артист приобрел в браке с матерью своих детей Агатой Муцениеце.
Также есть версия, что аккаунт ведет кто-то из поклонников Мирославы и Павла. Однако эта теория не отвечает она вопрос, откуда у владельца страницы снимки из дома Прилучного.
Напомним, ранее были обнародованы пикантные подробности семейной жизни Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Появились данные о том, что актер, будучи в браке, крутил роман не только с Мирославой Карпович. Якобы параллельно он состоял в отношениях с актрисой Юлией Франц.
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