"Похититель женских сердец": 20-летний сын Заворотнюк поразил красотой

В Сети активно обсуждают внешность сына звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. 20-летний Майкл вырос настоящим красавцем.

Актриса сериала "Моя прекрасная няня" – мама троих детей. У Анастасии Заворотнюк подрастает двухлетняя дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева. В браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым актриса родила дочь Анну и сына Майкла. Последнему исполнилось 20 лет.

По слухам, сын знаменитости серьезно увлекается музыкой. Он играет на нескольких инструментах, пишет стихи. Возможно, Майкл Стрюков посвятит жизнь творчеству.

Известно, что наследник Анастасии Заворотнюк некоторое время получал образование в Швейцарии. После возвращения на родину юноша поступил в МГИМО.

Накануне в Сети появились свежие фотографии сына звезды сериала "Моя прекрасная няня". Майкл очень повзрослел. Он очень похож на знаменитую родительницу.

Пользователи Сети отметили, что Майкл Стрюков превратился в настоящего красавца. Фото наследника артистки произвели фурор. В комментариях к публикации молодого человека называли "краш", что на молодежном сленге означает невзаимная, тайная влюбленность. Так подростки сегодня именуют предмет обожания, который недоступен.

"Похититель женских сердец", "Ух тыыы😻🔥Краш прям ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "аоаоаоао, ну тут краш получается😍🔥", "Недалеко то время, когда будешь давать концерты", "Не ну это краш конечно ❤️💙", Как на мамочку похож... солнышко!" – пишут интернет-пользовательницы.