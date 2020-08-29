Борьба за жизнь: Чернышев заработал миллионы на лечение умирающей Заворотнюк

Когда семья Анастасии Заворотнюк узнала о ее смертельном диагнозе, перед ними стояла только одна задача. Муж актрисы всеми силами пытался найти деньги, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

На весь курс химиотерапии потребовалась крупная сумма, которой семья Заворотнюк никогда не владела. Тогда Петр Чернышев решил, что должен заработать эти деньги любой ценой.

Стоит отметить, что родственники Насти никогда не обращались за помощью к посторонним. Фигурист рассчитывал на собственные силы и работал не покладая рук.

Петр выступал даже в новогоднюю ночь. Фигурист за весь год ни разу не был в отпуске. Все зимние и летние каникулы Чернышев трудился на льду.

По словам СМИ, за одно участие в шоу Татьяны Навки российский фигурист получал около 300 тысяч рублей. Сама же Татьяна долгое время уговаривала Петра принять помощь и организовала фонд для перечисления денег на лечение Заворотнюк.

Весомая часть дохода пришлась на школу фигурного катания имени Чернышева. За последний год Петр заработал 45 миллионов рублей.

Напомним, что после открытия ледовая школа долгое время простаивала и приносила одни лишь убытки. После того, как фигурист самостоятельно взялся за развитие бизнеса, учреждение начало приносить прибыль и покрывать долги.

Беспрерывный рабочий график и новый образ жизни Петра позволили оплатить дорогостоящее лечение Анастасии. Сейчас артистка находится дома и продолжает восстановительный курс.

Заворотнюк принимает экспериментальные препараты, которые должны повлиять на ее лечение онкологии.