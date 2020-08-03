Изменившая имидж звезда сериала "Ольга" Яна Троянова помолодела на 15 лет

Звезда сериала "Ольга" экспериментирует. Яна Троянова в очередной раз сменила имидж.



Знаменитость сделала модную стрижку и выкрасила волосы в ярко-розовый. Перемены омолодили 47-летнюю Яну Троянову минимум на 15 лет.

Звезда сериала "Ольга" любит экспериментировать с внешним видом. Впервые она затонировала локоны в розовый минувшей весной. Правда, тогда артистка выбрала нежный, приглушенный оттенок. Для съемок шоу "Последний герой" знаменитость носила дреды, которые делали ее похожей на амазонку.

Отметим, что работа звезды в проекте "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" была высоко оценена профессиональным сообществом. Актриса из сериала "Ольга" была удостоена ТЭФИ в номинации "Лучшее реалити-шоу".

Ранее Яна Троянова рассказала журналистам, что в прошлом имела проблемы с алкоголем. Артистка начала выпивать после смерти 20-летнего сына. Отпрыск знаменитости употреблял наркотики и совершил суицид.

Трагедия произошла в 2011 году. Звезда сериала "Ольга" винила себя в произошедшем. Уход сына сломил Яну, однако она нашла в себе силы жить дальше.