Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала "Универ"

В последнее время артистка много времени посвящает музыке. Знаменитость строит певческую карьеру. Между тем от предложения сняться в новом проекте "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская не отказалась.
Артистка вновь перевоплотится в любимую многими героиню ситкома Кристину. Об этом Самбурская рассказала в личном микроблоге. Звезда опубликовала фото тарелки, на которой указаны фамилии членов съемочной группы. В теленовеллу вернутся Анна Хилькевич, Анна Кузина, Арарат Кещян и другие.
В комментариях к публикации подписчики засыпали Настасью вопросами о продолжении "Универа". "Анастасия, а когда выходит новый сезон?" - отозвалась фанатка ситкома. "Сегодня был первый съемочный день. Еще неизвестно", – ответила Самбурская.
Также артистка сообщила, что детали съемочного процесса и сценария пока будут держаться в тайне. "Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!" - написала артистка.
Напомним, что в 2016 году Настасья Самбурская внезапно покинула сериал "Универ". Решение артистки уйти из проекта очень удивило фанатов.
Поговаривали, что актриса разругалась с руководством ленты – дескать, у знаменитости не было другого выбора. Также ходили слухи, что Настасья устала от своей героини и захотела двигаться дальше вне шоу. Впрочем, в последнем сезоне сериала "Универ" Настасья Самбурская все же появилась.
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