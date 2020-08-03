Настасья Самбурская снимается в продолжении сериала "Универ"

Актриса поделилась радостной новостью. Настасья Самбурская снимается в продолжении знаменитого комедийного сериала "Универ".

В последнее время артистка много времени посвящает музыке. Знаменитость строит певческую карьеру. Между тем от предложения сняться в новом проекте "Универ. 10 лет спустя" Настасья Самбурская не отказалась.

Артистка вновь перевоплотится в любимую многими героиню ситкома Кристину. Об этом Самбурская рассказала в личном микроблоге. Звезда опубликовала фото тарелки, на которой указаны фамилии членов съемочной группы. В теленовеллу вернутся Анна Хилькевич, Анна Кузина, Арарат Кещян и другие.

В комментариях к публикации подписчики засыпали Настасью вопросами о продолжении "Универа". "Анастасия, а когда выходит новый сезон?" - отозвалась фанатка ситкома. "Сегодня был первый съемочный день. Еще неизвестно", – ответила Самбурская.

Также артистка сообщила, что детали съемочного процесса и сценария пока будут держаться в тайне. "Ждите. Обещаю, сюжет захватывающий!" - написала артистка.

Напомним, что в 2016 году Настасья Самбурская внезапно покинула сериал "Универ". Решение артистки уйти из проекта очень удивило фанатов.

Поговаривали, что актриса разругалась с руководством ленты – дескать, у знаменитости не было другого выбора. Также ходили слухи, что Настасья устала от своей героини и захотела двигаться дальше вне шоу. Впрочем, в последнем сезоне сериала "Универ" Настасья Самбурская все же появилась.