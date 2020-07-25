Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
Стоцкая показала новый снимок 9-летнего сына: Копия Киркорова
партнеры
Суббота
25 июля
Лента новостей
22:03
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства
20:26
Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
20:01
В 37 лет выглядеть на 25 может каждый: Юлия Ковальчук раскрыла секрет
18:28
"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
18:15
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
18:09
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
17:31
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
17:27
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо
16:44
Схватил за шею и попытался утопить: купание Шаляпина и Копенкиной в бассейне попало на видео
16:24
Гаркалин прокомментировал свое состояние после слухов о госпитализации: Это кошмар
16:18
Даже вакцины не помогут: ученые заявили о невозможности победить коронавирус
16:04
Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем
15:48
"Приехала смотреть новые хоромы": Бородина купила очередную квартиру в центре Москвы
15:27
Во время Чеченской войны Якубович напросился в зону боевых действий
15:19
Дети Михаила Ефремова несмотря на арест отца уехали отдыхать
13:57
Понадобится реформа: идею добавить еще одну графу в российский паспорт встретили негативом
13:33
Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились
13:21
Гаркалина доставили в больницу с травмой головы
12:53
Навка зажгла на вечеринке в компании Пугачевой, Баскова и Лепса
12:45
Яна Поплавская сообщила о прибавлении в семье
12:20
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
12:19
Раскрыты неожиданные данные о Лазареве: высокий уровень сексуальной энергии и любовный треугольник
12:19
Звезда "Дома-2" Ольга Ветер попала в аварию: Машины больше нет
11:50
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
11:35
Галкин и Пугачева показали забавы подросших детей
11:34
"Одни ребра": вид отощавшей Бузовой вызвал оторопь
10:53
Стало известно о шальных застольях с участием Пугачевой
10:52
"Как в тумане": с Лерой Кудрявцевой по ночам творится что-то неладное
10:44
Молодая муза Задорнова нарвалась на мошенников
10:41
Коронавирус в России: за последние сутки выявлено более 5,8 тысячи зараженных
08:04
Российского журналиста обвинили в сексуальном насилии
06:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июля 2020 года
04:02
Некоторым пенсионерам пообещали дополнительные выплаты: Почти три тысячи рублей
02:00
Бузову заподозрили в фиктивном расставании с парнем: Ради пиара
00:02
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили
22:01
Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
21:51
Родившая Шубская блеснула шикарной фигурой на светском мероприятии
21:00
Куценко рассказал о задержании актеров во время съемок: Всех увезли
20:29
52-летняя Стриженова показала стройную фигуру после диеты
20:20
Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
20:07
Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово
20:06
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
19:59
Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве
19:44
Организм не выдержал: Чехова обратилась к медикам
19:20
Голая жена журналиста попала на видео во время интервью
19:19
Татуировка на шее Мироновой всполошила соцсети
19:10
Муцениеце ждет Путина на свое шоу: Он же тоже развелся
18:55
У голливудского актера Мела Гибсона выявили коронавирус
18:54
Оговорка Медведева о вакцине от коронавируса вызвала ужас у конспирологов
18:35
Анна Снаткина оголилась перед поклонниками
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Протестующие белорусы нашли замену Лукашенко
Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Маликов припечатал обозвавшего дочь "безголосой пустышкой" Соседова
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
Седокову пытался изнасиловать любовник мамы: Рука зашла уже слишком далеко
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
Шоу-бизнес
Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства

Самбурская согласилась оголить грудь ради искусства

Настасья Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Настасья Самбурская ответила на 50 вопросов для ютуб-шоу "Макарена". Звезда рассказала о принципах, которыми руководствуется во время съемок в обнаженном виде.
прочитано 81 раз

Актриса то и дело попадает в списки самых сексуальных женщин России и периодически блистает на обложках журналов для взрослых. В личном блоге артистка также не боится публиковать пикантные снимки. Как отметила звезда, ее фигура в прекрасном состоянии и ее грех не показывать. "Мое тело – мое дело", – уверена знаменитость.

ПО ТЕМЕ

Самбурская заговорила о материнстве: Я готова. Кто меня оплодотворит?

Стали известны подробности скандальных разборок Дробыша и Самбурской

Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

При этом Настасья Самбурская старается избегать пошлости. Например, не раздевается догола даже на эротических фотосессиях. Говорит, белье с нее "снимают" уже во время ретуши. Также девушка никогда не выкладывает кадры, на которых видны соски. Она считает, что это слишком интимная часть тела.

При этом Настасья Самбурская не исключает, что когда-нибудь зрители смогут увидеть ее грудь во всей красе на экране. Отмечает, что ради искусства готова оголиться, но пока не предлагали. "Если будет оправдана постельная сцена, я ее покажу", – говорит звезда.

Актриса также рассказала, что недавно рассталась с молодым человеком. Имя возлюбленного и причины разрыва не называет, так как считает, что личная жизнь должна оставаться личной. Сейчас девушка не стремится вступить в новые отношения, но признается, что есть один мужчина, который нравится.

Настасья Самбурская наблюдает за популярным стендап-комиком, однако не решается писать ему первой, так как думает, что у артиста может быть жена или девушка. Лезть в чужие отношения не собирается, считает это недопустимым.

Автор: 25 июля 2020, 22:03 Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко предрекли провал на выборах: через месяц в Белоруссии будет новый президент
На Украине предложили сделать из Крыма "проблему для России"
Заявившего о готовности штурмовать Крым украинского политика подняли на смех
Как Путин и Саркози последнюю шоколадку делили

Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову
Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство
Башаров выставил на продажу квартиру за 37 миллионов
Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"По сути, мы человека обрекаем": Королева попросила о лояльности к Ефремову

Вокалистка прокомментировала ситуацию, в которой находится артист
Шоу-бизнес

Друзьями не будут? Отношения Харламова и Асмус окончательно испортились

Знаменитости отписались друг от друга в соцсетях
Шоу-бизнес

Друг Брэда Питта убил свою жену и совершил самоубийство

Брэд Питт тяжело переживает утрату
Шоу-бизнес

Поднимающему руку на девушек интеллигенту из "Дома-2" разбили лицо

Бывший житель телестройки встретил достойного соперника

Гороскоп

Совет на выходные, 25-26 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+