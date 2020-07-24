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Звезды

Звезды "Дикого ангела" Орейро и Арана разоткровенничались перед поклонниками: дружба, пикантные съемки, рак и бесплодие

Наталья Орейро. Фото: Oscar Gonzalez/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Исполнители главных ролей в культовом сериале "Дикий ангел" провели совместный прямой эфир. Наталия Орейро и Факундо Арана рассказали о многолетней дружбе и совместных съемках.
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Устроить трансляцию в "Инстаграм" Арана уговорила Орейро. Милагрос из сериала "Дикий ангел" призналась, что впервые решилась на подобную авантюру. Сначала Наталия очень волновалась, так как боялась сделать что-нибудь не то. Между тем, когда к эфиру присоединился Факундо, тревогу заокеанской красавицы как рукой сняло.

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Как оказалось, Наталия и Факундо познакомились задолго до съемок в "Диком ангеле". Первая встреча артистов произошла в караоке-клубе. Орейро было 16 лет. В заведение Наталия пришла вместе с приятельницами. На сцене она заметила парня, который играл на саксофоне – это был Арана. Девушка подошла к незнакомцу, начала танцевать и подпевать. Молодые люди обменялись контактами и не забывали друг о друге.

Через несколько лет после первой встречи Наталия Орейро и Факундо Арана получили работу в "Диком ангеле". По словам Наталии, несмотря на то, что съемки теленовеллы длились два года, и в кадре между ними была химия, в реальной жизни их отношения продолжали быть на уровне приятельских. Орейро добавила, что Арана тогда был очень скрытным, впрочем, она тоже не горела желанием открывать душу.

Лучшими друзьями знаменитости стали спустя много лет – во время создания сериала "Ты – моя жизнь". В ленте артисты вновь играли влюбленных. Актриса отметила, что к тому моменту они были взрослыми сформировавшимися личностями.

Во время беседы актеры вспомнили, как в "Диком ангеле" снимали любовную сцену между Иво и Милагрос. По словам Орейро, это был первый очень откровенный эпизод в ее карьере. Артистка чувствовала неловкость и сильно мерзла, ведь их в тот момент согревал только костер. Наталия поблагодарила Факундо за то, что он был очень деликатен с ней тогда.

Также в прямом эфире артистка переоделась в знакомые всем фанатам теленовеллы полосатую футболку и красную кепку. Перевоплощение Наталии вызвало дикий восторг у артиста. Арана отметил, что его подруга почти не изменилась за 20 лет. "Как это возможно? Ты такая же, а я – дядя. Иво, что же произошло", – сказал 48-летний актер.

Добавим, что в реальной жизни Наталия Орейро и Факундо Арана никогда не были парой. Артистка давно замужем за музыкантом Рикардо Мольо, а ее экранный избранник женат на модели Марии Сусини.

Исполнитель роли Иво – отец троих детей. По словам актера, стать родителем он и не надеялся. В юности у него нашли рак. Он прошел лечение, побочным эффектом которого является бесплодие. К счастью, судьба оказалась благосклонной к Арана и наградила его отпрысками.

Автор: 24 июля 2020, 17:36 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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41-летняя Наталия Орейро выглядит как девочка

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