Марьяна Спивак вернет Кирилла Плетнева на истинный путь

В Санкт-Петербурге запустили съемки сериала "Чужой". Главную роль в теленовелле играет Кирилл Плетнев.

Знаменитости досталась роль банкира по имени Владимир Орлов. Центральный персонаж сериала "Чужой" скрывается от правосудия. От проблем он прячется в маленьком населенном пункте недалеко от границы с Финляндией.

На новом месте Орлов выдает себя за майора полиции и поступает на службу в органы. Герою сериала "Чужой" приходится расследовать преступления, скрываться от столичных следователей и бандитов, нанятых для его убийства бывшими партнерами.

По словам Кирилла Плетнева, Владимир Орлов – волк одиночка и циник. В новой жизни герой начинает избавляться от "наростов бизнеса" и теряет "панцирь".

В сериале "Чужой" будет любовная линия. Персонаж Кирилла влюбится в девушку Любу. Зазнобу центрального персонажа сыграет Марьяна Спивак.

По словам Спивак, ее героиня – "настоящая русская женщина". Любовь одна поднимает ребенка. Она далека от бизнеса и больших денег, однако умудряется изменить Владимира Орлова, направить его на истинный путь.

Сериал "Чужой" будет выходить на Первом канале. Создатели планируют снять 16 эпизодов картины. За создание ленты отвечает "Киностудия КИТ".