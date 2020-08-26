Марк Богатырев ушел из "Кухни" на пике популярности из-за несчастной любви

Артист Марк Богатырев пояснил, почему решил покинуть сериал "Кухня". Актер разорвал контракт с продюсерами, когда проект был на пике популярности.

В теленовелле "Кухня" актер исполнял роль Максима Лаврова. Богатырев покинул проект после третьего сезона. По словам Марка, его решению предшествовала череда неприятных событий.

На площадке сериала "Кухня" знаменитость пережила несчастную любовь. Также на Богатырева негативно повлияла известность. Марка начали узнавать на улице, а он не был готов к этому. Из-за плотного рабочего графика знаменитость не могла обратиться к психологу, проблемы копились.

К специалисту Марк Богатырев пришел только через несколько лет после работы в сериале "Кухня". Также он увлекся буддизмом. "Мне нужно было переосознать некоторые процессы", – сказал артист.

От съемок в продолжении сериала "Кухня" актер отказался еще и потому, что ненавидит затянутые истории. "Я не люблю, когда у истории 66 финалов. Лучше начать новое, чем тормошить старое", – поведал актер.

Как писали "Дни.ру", Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц, по слухам, поженились. Поводом для сплетен послужило кольцо, которое артистка носит на безымянном пальце правой руки.