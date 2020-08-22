Актриса из "Полицейского с Рублевки" начала рожать после задержания на Красной площади

Актрисы Яна Троянова (т/с "Ольга") и Ирина Вилкова (т/с "Полицейский с Рублевки") вышли на пикет в поддержку Алексея Навального. Стражи порядка задержали их.

За здоровье оппозиционера Алексея Навального переживают многие знаменитости. Яна Троянова одна из первых прокомментировала новость об ухудшении состояния общественного деятеля. 21 августа актриса решила вместе со своей беременной подругой Ириной Вилковой выйти на Красную площадь, чтобы поддержать его.

К звездам российского кино тут же подошли правоохранители и напомнили им, что проведение пикетов в этом месте запрещено. Яну и Ирину отвезли в отдел полиции Китай-город. Но у Вилковой неожиданно отошли воды. К ней приехали сотрудники скорой помощи и увезли в роддом.

Позже Троянова вышла на связь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта и сообщила, что ее отпустили. Однако актрисе все-таки придется ответить за несанкционированный пикет перед судом. Слушание назначено на 17 сентября.

Также звезда сериала "Ольга" намекнула, что если Ирина родит мальчика, то назовет его Алексеем. Вилкова тоже остается на связи с поклонниками. Последнее видео для "Сторис" она сняла из машины скорой помощи. "Со мной все хорошо! Спасибо, что беспокоитесь!", – обратилась она к подписчикам.